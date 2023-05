Susana Dias Ramos não esquece luta do pai antes do 25 de abril

Pai de Susana Dias Ramos já faleceu, mas a psicóloga não se esquece da altura em que esteve preso por suspeitas de ter “armadilhado um quartel militar”.

Rafael Mota, um dos concorrentes do programa “O Triângulo”, da TVI, recusou-se a cantar o êxito de Zeca Afonso “Grândola Vila Morena”, em homenagem ao 25 de abril.

Ao que parece, o concorrente não sabia a letra e preferiu manter-se em silêncio. Susana Dias Ramos não gostou da atitude: “Antes calar torto do que calar a liberdade”, disse.

Algum tempo depois, a psicóloga revelou, em declarações à “TV 7 Dias”, a luta do pai antes da Revolução dos Cravos: “O meu pai pertencia à Polícia Militar, na altura do 25 de abril, há 49 anos, lutou pelos nossos direitos e acabou preso, porque suspeitou-se que ele tinha armadilhado o quartel militar, daí o terem prendido, e depois com a revolução e toda a liberdade que foi conquistada ele acabou por ser solto, um tempo mais tarde”.

A comentadora do reality show disse, ainda, que em casa sempre foi ensinada a “lutar pelos nossos direitos, pela nossa liberdade e nunca calar a nossa voz”.

“Às vezes esquecemo-nos de certas ‘nuances’ que aconteceram e não damos o devido valor ao que é o 25 de abril”, rematou.

Recorde-se que o pai de Susana Dias Ramos faleceu em 2019, vítima de um AVC: “Pai! O meu…eternamente meu! Se Deus se distraísse só por um instante e te deixasse vir abraçar-me”, recordou este 19 de março, data em que se celebra o Dia do Pai, numa publicação feita através das redes sociais.