Susana Dias Ramos: “Nunca tivemos preconceito com tom de pele nos ‘reality shows'”

Susana Dias Ramos comentou as palavras do chef Fernando Semedo, concorrente do “Big Brother Famosos”, no último “Extra”, na TVI.

Depois de o chef ter abordado o tema do racismo, demonstrado que tem receio de ser nomeado, devido ao seu tom de pele, a psicóloga e os restantes comentadores expressaram uma opinião diferente.

“Gostava de explicar ao Fernando que não é por causa do tom de pele, é por causa destes disparates que ele diz que depois as pessoas se enervam”, começou por dizer Susana Dias Ramos.

“Nós, se olharmos para o histórico dos ‘reality shows’ em Portugal, nunca tivemos qualquer tipo de preconceito com tom de pele. Seja no ‘Love On Top’, com a Lia, seja com a Soraia que venceu o ‘BB2020’, seja com outras pessoas que já entraram. Nós não estamos nesse tempo, esse tempo já lá vai há muito”, afirmou.

Lembre-se que, durante o jantar com Miguel Azevedo no “BB Famosos”, o chef e concorrente da casa mais vigiada do pais disse: “Não tenho medo de ser nomeado, acho é que quando for a nomeação sou uma pessoa que irá sair por ter sentido várias vezes preconceito pelo meu tom de pele”.

“Em vários momentos da minha vida senti preconceito, já senti racismo sobre mim, e daquilo que tenho visto neste programa, ou noutros programas, é que quem tem o meu tom de pele não vai muito longe”, acrescentou Fernando Semedo.