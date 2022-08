Susana Dias Ramos revela: “Houve sexo em todas as edições do ‘Big Brother'”

Susana Dias Ramos esteve à conversa com Rui Unas no podcast “Maluco Beleza” e fez algumas revelações sobre as últimas edições do “Big Brother”, na TVI.

“Houve sexo em todas a edições desde que começou o ‘Big Brother’, em 2000. Nós é que não tivemos acesso a essas informações”, afirmou a comentadora.

A psicóloga referiu ainda que este tipo de situações já aconteceu no passado e falou sobre o estigma das relações sexuais: “Acho que deveríamos avançar nas ideias. Esta coisa do é um tabu, é condenável, a relação sexual não se pode ter, quando há 20 anos havia relações sexuais no ‘Big Brother’ e estava toda a gente confortável com isso e ninguém condenava”.

“Claro que não é um programa pornográfico em horário nobre, mas existe um motivo para os ‘Extras’ aconteceram a partir das 23.55 H, este é o motivo. Acho muito mais pornográfico várias coisas que acontecem, nomeadamente imagens de gente morta e guerra às 20.00 da noite num telejornal do que uma relação sexual”, atirou ainda.