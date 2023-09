Susana Pinto é a próxima convidada do “Conta-me”

A repórter Susana Pinto vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha, na próxima edição do programa “Conta-me”.

No próximo sábado, dia 16 de setembro, mais uma edição do “Conta-me”, com Manuel Luís Goucha, vai estar no “ar”. Desta vez, quem vai estar à conversa é Susana Pinto, repórter da TVI.

Num vídeo de promoção da entrevista, Susana falou sobre um tópico sensível: o divórcio, ao fim de 20 anos de casamento, e os seus motivos.

“Foi duro, mas acima de tudo acho que duro é ficares numa relação do ‘vai-se andando’ onde já não existe paixão e eu não quero isso para mim”, disse.

“As emoções são para ser vividas na altura certa. Mesmo que eu esteja triste, se me apetece rir, eu vou rir. Chorar é lavar a alma. É deitar cá para fora para poderes fazer o próximo caminho”, afirmou ainda a repórter.

“No dia em que tivermos duas pessoas iguais na redação, uma delas está a mais. Somos mais uns que andamos aqui e eu não quero ser mais uma”, garantiu.