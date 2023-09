Susana Pinto sobre o divórcio: “Fui eu quem se quis separar”

A repórter Susana Pinto foi a convidada do “Conta-me”, este sábado, e falou sobre o seu divórcio, ao fim de 20 anos.

Este sábado, 16, mais uma edição do “Conta-me”, com Manuel Luís Goucha, foi ao “ar”. Desta vez, a convidada foi Susana Pinto, repórter da TVI, que contou sobre o seu divórcio, ao fim de 20 anos de relação.

Susana começou por falar do ex-marido: “O Nuno é um homem diferente daquilo com que estava habituada a conviver. Tem uma capacidade de trabalho muito grande. Foi isso que me atraiu nele”.

O divórcio “foi duro”, conta. “Mas, acima de tudo, acho que duro é ficares numa relação do ‘vai-se andando’, em que já não existe paixão. E não quero isso para mim”, referiu.

“Não gosto de rotinas no casamento. Gosto de coisas novas. Isto não é o fim de uma vida, é o princípio de outra”, confessou.

Do casamento, nasceram três filhas – Luísa, Teresa e Rita – e a repórter sublinhou que contou a cada uma, separadamente, a separação dos pais. “Fui eu quem se quis separar e decidi contar a cada uma, separadamente, porque cada uma tinha uma idade e personalidade diferentes. Nenhuma me disse para ficar. Todas disseram que a mãe tinha o direito de ser feliz”.

Por fim, Susana confessou: “Saí de casa praticamente sem nada. Tinha uma casa ótima, com piscina… Mas, para mim, são coisas”.