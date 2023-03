Suzana Garcia revela que está grávida de gémeos

A advogada Suzana Garcia recorreu às suas redes sociais para revelar aos seus seguidores que está grávida de gémeos.

De lembrar ainda que a também comentadora já sofreu três perdas gestacionais no passado.

“Esperanças. E duplas. Compreendam, por favor, porque é sempre difícil saber quando podemos partilhar uma boa notícia. Sobretudo quando, vezes antes, aquela se esfumou e se tornou em perda”, começou por escrever.

“A cada exame médico, quase semanal, estás tensa e apreensiva até ver os movimentos e ouvir a sinfonia cardíaca. Bem gravado está o dia em que te recordas do médico a transpirar, nervoso, procurando sobre o teu ventre com o ultrassom, durante minutos que pareciam horas, por um batimento que não vinha e um movimento que se havia perdido definitivamente há dias”, continuou.

“Mas, o meu corpo já não deixa guardar. E eles, já se fazem sentir. Tenho os olhos a transbordar de luz. O coração cheio de amor. E o ventre pleno de vida” (…). Nem o desejo de gritar aos quatro ventos e fazer chegar a cada ponto cardeal a boa nova que são estas duas esperanças que me invadiram há quase seis meses e se impõe já, visivelmente, ao mundo e às roupas largas com que fui resguardando no decurso do tempo a sua existência”, referiu também.