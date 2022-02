Sylvester Stallone apanha susto de morte em cena de luta: “Ele arrasou comigo”

Sylvester Stallone apanhou um susto de morte durante uma cena de luta com o ator Dolph Lundgren no filme “Rocky IV”, lançado em 1985.

O ator, de 75 anos, revelou, em declarações no seu canal de YouTube, que quase perdeu a vida depois de uma cena em que lutava com o antagonista do quarto filme da saga de “Rocky Balboa”.

“A primeira coisa que gravámos foi a minha entrada, a entrada dele e as apresentações, depois fiquei seriamente ferido durante a luta e tive que ser levado de avião para os cuidados intensivos da Califórnia para o Canadá”, lembrou.

“Bem, ele arrasou comigo. Não senti no momento, mas mais tarde nessa noite o meu coração começou a inchar. A minha pressão arterial aumentou e fui falar com uns anjos, quando dei por mim estava num voo de emergência”, prosseguiu.

Sylvester Stallone recordou que acordou nos cuidados intensivos, rodeado de enfermeiros. Depois de quatro dias em tratamento, o ator teve de voltar às gravações para terminar a cena de luta.