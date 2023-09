Sylvester Stallone encontra-se com Papa Francisco no Vaticano

Esta sexta-feira, 8 de setembro, o ator de Hollywood Sylvester Stallone encontrou-se com o Papa Francisco no Palácio Apostólico, no Vaticano.

O encontro entre Sylvester Stallone e o Papa Francisco aconteceu esta sexta-feira, 8 de setembro, no Palácio Apostólico, no Vaticano. No vídeo, divulgado pelo “Vatican News” era possível ver que o astro de Hollywood fez-se acompanhar da mulher, Jennifer Flavin, das três filhas, Sophia, Scarlet e Cécile, e do irmão Frank.

Sylvester Stallone começou por agradecer o tempo disponibilizado pelo Papa para receber a família. A figura máxima da Igreja Católica respondeu: “Nós crescemos a ver os seus filmes”, referindo-se a personagens como “Rambo” e “Rocky”, interpretadas por Stallone.

O Papa Francisco esteve, recentemente, em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A iniciativa levou milhões de portugueses e turistas a deslocarem-se à capital. Nas redes sociais, foram várias as figuras públicas que não esconderam a emoção ao ter visto o Papa Francisco pela primeira vez.