Tanga de António Raminhos faz furor em Miami

António Raminhos está a passar o fim de ano com a família e amigos em Miami e a mais recente foto na praia está a fazer furor nas redes sociais.

O comediante reuniu a família e os amigos e o grupo rumou a Miami, nos Estados Unidos, onde o sol contrasta com a chuva que se faz sentir em Portugal.

Por entre visitas a vários locais emblemáticos da cidade, Raminhos e a mulher, Catarina, pararam na praia. Tempo para o humorista exibir o seu estilo.

“Miami vai-se”, brincou António Raminhos, numa sátira ao policial norte-americano da década de 80 “Miami Vice”.

Mais do que a pose, a tanga centrou todas as atenções. “A tanga do teu marido entrou-me na vista e já não vou conseguir abrir os olhos hoje”, brincou Rita Marrafa de Carvalho.

“Uma tanga da natação dos Jogos Olímpicos”, ironizou outro seguidor.

Já o músico David Antunes preferiu focar-se nos longos cabelos: “Valderrama?”