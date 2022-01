Tânia Ribas de Oliveira admite que chorou durante dias devido à covid-19

Infetada com covid-19, Tânia Ribas de Oliveira admitiu que chorou nos primeiros dias devido ao “peso emocional” que o vírus lhe transmitiu.

Depois de ter testado positivo ao novo coronavírus há duas semanas, a apresentadora revelou, no próprio blog “O Nosso T2”, alguns detalhes sobre a experiência de estar infetada e destacou o medo que sentiu.

“Apesar de os meus sintomas físicos terem sido ligeiros, cansaço e falta de olfato e paladar, acho que se fala muito pouco sobre o peso emocional que a covid-19 cria nas pessoas infetadas”, referiu.

“O que dói verdadeiramente? É o medo. Ele existe. Não sabemos como vamos acordar no dia seguinte e, no silêncio das noites infinitas, somos nós e as nossas angústias. ‘Vou ter febre? Tosse? Falta de ar? Ficarei com sequelas? E se pioro de um momento para o outro?’”, acrescentou, afirmando que chorou “muito durante dois ou três dias”.

No entanto, ultrapassada a fase da revolta, “a paz ganhou lugar” e Tânia Ribas de Oliveira sublinhou os pontos positivos de ter testado positivo.

“E quando fazemos as pazes com a vida, as peças começam a encaixar-se no puzzle que nunca tínhamos vislumbrado antes: há quanto tempo eu não parava mesmo? Quão desgastante foi este ano para mim? Quanta responsabilidade tenho nos ombros? A resposta para mim foi evidente”, admitiu, a concluir.