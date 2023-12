Tânia Ribas de Oliveira admite que nem tudo foi perfeito em 2023: “Os dias cinzentos fazem parte…”

A apresentadora da RTP1 Tânia Ribas de Oliveira fez um balanço do ano que está agora a terminar e admitiu que nem todos os dias foram positivos.

Tânia Ribas de Oliveira fez um balanço de 2023 em declarações à revista “Caras”. “Tenho uma vida boa, não me posso queixar. Seria muito injusto e ingrato se o fizesse. ou, acima de tudo, alguém que recebe e vive num ambiente de amor”, começou por referir a apresentadora do programa “A Nossa Tarde”, da RTP1.

Mas nem tudo correu sempre bem, acabou por admitir, de seguida, a comunicadora da estação do Estado. “Todas as pessoas têm dificuldades e eu também. Não há sempre dias cor-de-rosa em parte nenhuma do mundo. Os dias cinzentos fazem parte, os pretos, negros e densos também. Temos é de saber dar a volta, pedir ajuda quando não conseguimos sozinhos”, rematou Tânia Ribas de Oliveira.