Tânia Ribas de Oliveira ajuda família portuguesa a ter férias

Com milhares de famílias portuguesas sem possibilidades de ir de férias, Tânia Ribas de Oliveira e o seu blogue “O Nosso T2” juntaram-se ao Grupo Nau Hotels & Resorts, para oferecer uma semana de férias, com tudo incluído, a uma família portuguesa.

O passatempo decorre até 31 de Agosto e premiará a família que partilhar a mais original foto de férias e uma legenda onde explica o porquê de merecer o prémio.

Os mais criativos e convincentes ganharão quatro dias com tudo incluído, na unidade hoteleira Nau Salgados Palace, em Albufeira, no Algarve.

Só serão consideradas válidas as participações de perfis públicos e os participantes terão de seguir a página de Instagram do Nau Hotels e d’O Nosso T2, identificar Tânia Ribas Oliveira e incluir na legenda da foto as hashtags #nauhotels e #OnossoT2.

O regulamento do passatempo pode ser consultado no Instagram d’O Nosso T2.

O vencedor será anunciado dia 1 de setembro num post no Instagram d’O Nosso T2.

“O Nosso T2” é o projeto digital da autoria da Tânia Ribas de Oliveira, dirigida a um público familiar. Trata-se de um espaço de partilha dicas para os pais de crianças, planos de atividades e eventos para as crianças, bem como receitas para toda a família ou orientações de psicologia infantil.

Atualmente, a apresentadora da RTP1 pode ser vista diariamente em direto com o formato intimista “A Nossa Tarde”.