Tânia Ribas de Oliveira: “Sempre adorei fazer anos, desde pequenina”

Tânia Ribas de Oliveira confessou que adora fazer anos e que continua a sentir-se uma miúda, devido à “alegria nas pequenas coisas, espontaneidade e ao disparate”.

Esta quarta-feira é dia de festa em casa da apresentadora do programa “A Nossa Tarde” (RTP1) porque esta completa 44 anos. Para assinalar o aniversário, a comunicadora partilhou um desabafo no Instagram.

“Hoje faço anos! Sempre adorei fazer anos, desde pequenina. Nunca me revi grande coisa na ideia que se faz das idades de cada um, faço 44 anos hoje e sinto-me sempre uma miúda, com tudo o que isso tem de bom: a alegria nas pequenas coisas, a espontaneidade e o disparate, a frescura no olhar dos dias”, começou por admitir.

https://www.instagram.com/p/CBkcDG4BWXC/

No entanto, a profissional da estação pública conta que com a idade também chegaram outras coisas como “maturidade, serenidade e o silêncio”, que antes lhe era muito difícil ter.

“Estou a viver uma das fases mais bonitas da minha vida, amo muito e sou amada e tenho o sonho de nunca deixar de sonhar acordada e continuar a ver desenhos nas nuvens e a emocionar-me com músicas […]. Ter saúde para cuidar dos meus filhos, ter o amor do João, deitar a família ao colo e manter os meus amigos por perto”, prosseguiu.

No fim, a apresentadora deixou um desejo para o futuro. “Não é pedir pouco, eu sei. Mas, até agora, a lei do dar e receber tem-me corrido bem. E a vida tem-me sido generosa. Que o meu sorriso seja sempre aberto, que o meu coração tenha sempre verdade. E que o dia dos meus anos seja sempre como o de hoje: um dia feliz!”

