Tânia Ribas de Oliveira assinala aniversário da amiga Isabel Angelino

Nas redes sociais, Tânia Ribas de Oliveira assinalou o aniversário da amiga, Isabel Angelino, com uma carinhosa mensagem.

Isabel Angelino está de parabéns: nas redes sociais, a amiga, Tânia Ribas de Oliveira, assinalou o aniversário da apresentadora.

“Hoje este furacão de mulher faz anos! Gosto de pessoas que são abraços apertados, que têm o sorriso aberto para todos, que se preocupam genuinamente com os amigos e que têm o sol dentro. A Isabel é uma dessas pessoas, com o bónus de dar empurrões como ninguém”, escreveu a apresentadora do programa “A Nossa Tarde”.

Na fotografia, Tânia acrescentou alguns “gifs”, a dizer “Parabéns” e “Adoro-te”, com corações.