Tânia Ribas de Oliveira assinala aniversário do pai

Parabéns, papá! O Amor não se mede, mas eu amo-te daqui até à lua. Desde sempre e até seres muito velhinho, mas eu acho que tu não vais ser muito velhinho. Vais ser sempre o pai mais alto, com os olhos mais bonitos e com a voz mais linda. Sempre. Um beijo da tua filha! ❤️