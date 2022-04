Tânia Ribas de Oliveira assinala data especial com o marido

View this post on Instagram

15 anos de namoro ❤️ Venha o resto da vida, que o nosso grande segredo está na leveza com que se levam os dias, mesmo os dias mais cinzentos. Inventamos o sol, pintamos o arco-íris, partilhamos silêncios junto ao mar, rimos dos maiores disparates e nos momentos mais duros em que não há por onde fugir, abraço-te e sereno o coração junto ao teu. 15 anos e ainda agora começou. Meu amor. ❤️