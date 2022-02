Tânia Ribas de Oliveira celebra aniversário de casamento com discurso emocionado

A apresentadora da RTP comemorou, este sábado, mais um aniversário de casamento com João Cardoso e partilhou um texto emotivo nas redes sociais.

Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso assinalam, este sábado, 11 anos de casamento e o rosto de “A Nossa Tarde” (RTP) quis partilhar a festa com os milhares de seguidores.

“Há 11 anos casei com o homem mais bonito que os meus olhos alguma vez viram. O meu coração tinha pousado no dele quatro anos antes e ainda hoje sei de cor as borboletas que voaram em mim em cada olhar e em cada beijo”, recordou Tânia Ribas de Oliveira.

“Casámos há 11 anos, faz hoje, num dia perfeito. Há dias perfeitos. Os dias de todos os sonhos, de todos os abraços, de todos os brindes. Foi o dia do Amor mais bonito, que se foi tornando sempre mais forte a cada ano desde então. Os dias perfeitos nunca chegam ao fim. Não há uma meia-noite nos dias assim”.

“Os dias perfeitos têm um início e depois seguem, vida fora, vida dentro, de mãos dadas até ao fim. Quem tem a sorte, como nós, de viver na vida um dia perfeito, sabe que nesse dia cabem muitos dias, com minutos mágicos eternos. Nascem filhos em dias perfeitos e esses dias… são uma benção. 11 anos. Para sempre”, concluiu a profissional da RTP, num discurso emocionado.