Tânia Ribas de Oliveira celebra aniversário do filho mais novo

A apresentadora Tânia Ribas de Oliveira foi mãe pela segunda vez há oito anos e comemora os anos do filho Pedro.

A dividir o dia de aniversário com Bárbara Norton de Matos está Pedro, o filho mais novo de Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso. O menor comemora hoje, dia 7 de julho, o seu oitavo aniversário.

Nas redes sociais, a mãe não deixou a data especial passar em branco. Nem ontem, na véspera, nem hoje.

“Há oito anos. À tua espera, meu amor. Amanhã fazes anos, Pedro! E a nossa vida ficou ainda mais feliz!”, publicou ontem a apresentadora, numa foto onde mostra grávida.

Para hoje, Tânia partilhou um registo do menino na praia e começou por escrever: “Um dia, saberei dizer da felicidade que sinto no dia do teu aniversário! Ai, Pedro… se tu soubesses!”.

“Bebé canguru nos primeiros meses, sempre colado a mim dia e noite. Conquistaste o mundo com o teu sorriso único, rasgado, puro. Não há uma única pessoa a quem sejas indiferente porque és mesmo um miúdo incrível e marcante! Nem sonhas o quanto te amamos, o quanto a tua alegria e o teu feitio tão teu nos conquistam todos os dias. Todas as horas e todos os instantes”, acrescentou.

“Sorte a da fada dos dentes, do Coelhinho da Páscoa e do Pai Natal que ainda têm em ti um fiel crente! – só existem para quem acredita! Sorte a de todos os super-heróis, dos jogadores de futebol e de outros desportos que segues com tanta paixão! Sorte a do Tomás por ter um irmão desafiante e cúmplice como tu. Sorte a minha e a do pai por seres igualmente doce e cada vez mais crescido e cheio de personalidade. Sorte a do mundo, meu amor querido, por viveres cheio de garra os teus dias, a mostrar que basta acreditarmos e somos o que quisermos ser”, continuou.

“És o que quiseres ser! Estamos aqui, sempre! Agarra o dia, é teu! Parabéns, amor lindo!”, rematou.

Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso são ainda pais de Tomás, de dez anos.