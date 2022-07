Tânia Ribas de Oliveira celebra aniversário do padrasto: “Tenho a sorte de ter tido muitos pais no meu crescimento”

O rosto da RTP1 está em clima de festa, pois o seu padrasto, António, completou mais um ano de vida, data destacada pela apresentadora nas redes sociais.

Foi através do seu perfil de Instagram que Tânia Ribas de Oliveira assinalou o aniversário do companheiro da sua mãe com uma mensagem emotiva.

“O meu querido Toninho (marido da minha mãe há 30 anos) faz anos hoje! Tenho a sorte de ter tido muitos pais no meu crescimento: o meu Pai, o meu Avô, o meu tio Tó e o Toninho, que nunca quis ocupar um lugar que não o dele e que, talvez por isso, tenha um espaço tão importante no nosso coração!”, começou por dizer.

“Ele sabe que o adoro, que lhe adoro a justiça e o carinho, a constante preocupação e o amor a nós e aos netos. Sim, aos netos – que obviamente o tratam por avô e o adoram! Parabéns, Toninho! Obrigada por tudo! (na foto, com a minha mãe)”, concluiu.