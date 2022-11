Tânia Ribas de Oliveira confirma interesse da TVI

Tânia Ribas de Oliveira confirmou, durante o jogo “Seis Perguntas Mágicas”, da RFM, o interesse da TVI em querer contratar os seus serviços.

A apresentadora esteve na rádio e aceitou o desafio. Entre as seis questões surgiu a pergunta: “As notícias do interesse da TVI em contratar-te têm algum fundamento ou só são boas para melhorares o teu contrato com a RTP?”

Rapidamente, a comunicadora respondeu: “Têm algum fundamento”.

Questionada sobre se faria um programa com Marco Paulo, na SIC, a profissional da estação pública referiu que “não”, explicando, de seguida, que gosta de apresentar sozinha os programas.

“Gosto de fazer o programa sozinha. Ponto final”, disse.