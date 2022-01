Tânia Ribas de Oliveira dá os parabéns ao irmão com fotografia de infância

Tânia Ribas de Oliveira fez uma publicação especial. A apresentadora da RTP1 partilhou uma fotografia de infância para assinalar o aniversário do irmão.

A comunicadora, de 45 anos, parabenizou o irmão Francisco que nesta quarta-feira, 13 de outubro, celebra mais um ano de vida.

“O meu irmão Kiko faz anos hoje! Já não cabemos nas casinhas do Portugal dos Pequenitos (bom, eu – em calhando – ainda caibo… ), nem passamos as manhãs de fim de semana a brincar às lojas ou às garagens, ou a passear com os avós ou com os pais pelo Magoito, pela Praia Grande, pela Praia das Maçãs ou pelo Vimeiro. Ou a ver os filmes que o avô alugava para nós à sexta-feira … e que eram sempre os mesmos, na verdade!”, começou por escrever.

“Hoje, somos nós que passeamos com os nossos filhos e lhes tentamos proporcionar uma infância feliz! O tempo vai fazendo o seu caminho e é mesmo bom saber que continuas a ser o meu menino. Tenhas dois ou 42 anos. Parabéns, meu Amor!”, rematou.

A caixa de comentários rapidamente se encheu com mensagens de parabéns. “Muitas felicidades para os dois que o mundo vos sorria sempre com muito amor” ou “Lindas fotos! Parabéns para o mano! Sejam felizes sempre!” são algumas das palavras escritas pelos seguidores da apresentadora.