Tânia Ribas de Oliveira dedica texto a Zelensky: “Herói-poeta da bravura”

Tânia Ribas de Oliveira, como tantos outros rostos conhecidos, tem acompanhado a guerra na Ucrânia e partilhado várias notícias e publicações de apoio.

Esta sexta-feira, 4 de março, a apresentadora da RTP1, partilhou um texto de apoio e homenagem ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Aquando da sua tomada de posse enquanto presidente da Ucrânia, Zelensky disse ao país: ‘Não quero que coloquem fotografias minhas em casa, nos escritórios ou em molduras. Ponham fotografias dos vossos filhos e olhem para elas sempre que tiverem de tomar uma decisão’”, começou por escrever.

“Já nos faltam palavras para o elogiar. Zelensky é o herói-poeta da bravura, da coragem, da resiliência, da família, dos valores e dos princípios da liberdade e da democracia. É o líder absoluto de uma nação valente, de mão no peito e lágrimas nos olhos repletos de coragem e de certeza – a Ucrânia sabe o que não quer. Apesar do medo”, disse.

“É o ‘Super-Homem’ que vemos nesta fotografia, sem dúvida: da sua família, das famílias ucranianas, de todas as mulheres e crianças que fogem e deixam os maridos a lutar pelo seu país, numa guerra que nunca escolheram”, acrescentou.

“É a força avassaladora e inspiradora da coragem e do Amor ‘mães russas, venham buscar os vossos filhos e levem-nos para casa’. É a face do patriotismo, da luta, da resistência. Foi-lhe oferecido refúgio fora do país: não aceitou. Ficou a lutar ao lado dos compatriotas. Glória a homens com esta fibra. Glória à Ucrânia independente e livre!” rematou.