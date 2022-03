Tânia Ribas de Oliveira desfruta de férias em família “no paraíso”

A apresentadora da RTP está de férias com a família na Costa Vicentina e já partilhou as primeiras fotografias nas redes sociais.

Tânia Ribas de Oliveira fez uma pausa no programa da estação pública “A Nossa Tarde” para desfrutar de alguns dias de descanso com o marido, João Cardoso, e os filhos, Tomás e Pedro, como a própria revelou na conta de Instagram.

“No paraíso, é sempre tudo perfeito”, escreveu a comunicadora na legenda de uma fotografia do filho mais velho.

Recorde-se que a Costa Vicentina já é o destino habitual de férias de Tânia Ribas de Oliveira e da família. No início de julho, este foi o local escolhido para desfrutar de alguns dias de praia, assim como no final de julho do ano passado.

