Tânia Ribas de Oliveira despede-se das férias em família

Depois de duas semanas de férias em família na Costa Vicentina, a apresentadora está de regresso a Lisboa com “o cabelo mais claro, a pele dourada” e “sardas à espreita”.

Tânia Ribas de Oliveira estará de regresso ao programa da RTP1 “A Nossa Tarde”, esta segunda-feira, depois de alguns dias de descanso com o marido, João Cardoso, e os filhos, Tomás e Pedro. A comunicadora despediu-se da Costa Vicentina nas redes sociais e revelou que se encontra “a caminho de Lisboa”.

“A caminho de casa depois de umas férias maravilhosas. Com o cabelo mais claro por causa do mar e do sol, a pele dourada, as sardas à espreita. A alma plena e preparada para voltar ao trabalho e à vossa companhia, na RTP. Estou feliz”, lê-se na publicação.

Recorde-se que a Costa Vicentina já é o destino habitual de férias de Tânia Ribas de Oliveira e da família. No início de julho, este foi o local escolhido para desfrutar de alguns dias de praia, assim como no final de julho do ano passado.

LEIA TAMBÉM: