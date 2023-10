Tânia Ribas de Oliveira e Diana Chaves juntas no lançamento do livro de João Baião

Após ter celebrado 60 anos, João Baião lançou um livro. As amigas Tânia Ribas de Oliveira e Diana Chaves juntaram-se para apoiar o apresentador.

Foi esta segunda-feira, 9 de setembro, que João Baião lançou o livro intitulado “O Outro Lado da Alegria – A história que vos quero contar”. Na apresentação, que decorreu no Teatro Tivoli, em Lisboa, marcaram presença várias figuras públicas, nomeadamente Luciana Abreu e Maria Rueff.

Quem também não faltou ao evento foram as duas grandes amigas do apresentador: Tânia Ribas de Oliveira e Diana Chaves. No Instagram, as duas fizeram uma partilha em conjunto e escreveram: “Viemos aplaudir o nosso João no lançamento do seu livro”.

Recorde-se que João Baião completou 60 anos no domingo, 8 de outubro. Além de uma festa de arromba, o apresentador teve direito a inúmeras demonstrações públicas de afeto, inclusive de Tânia Ribas de Oliveira.

“Desejo-te um dia de luz, meu amor. Não há sombra, quando tu estás. O dia é teu. Celebro-te cheia de amor, porque é Amor eterno o que sinto por ti. Parabéns, meu João!”, referiu a apresentadora da RTP1 nas redes sociais.