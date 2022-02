Tânia Ribas de Oliveira e Júlia Pinheiro abraçadas. “A concorrência é um mito.”

Tânia Ribas de Oliveira e Júlia Pinheiro estiveram juntas no jantar de Ano Novo da agência Glam que representa as apresentadoras. As duas aproveitaram para tirar uma foto.

A apresentadora da RTP1 utilizou, esta quarta-feira, a oportunidade de estar no mesmo espaço que a “rival” para se declarar publicamente, através do perfil da rede social Instagram.

Numa fotografia em que surgem abraçadas uma à outra, a profissional da estação pública escreveu: “Adoro-a.”

Por sua vez, Júlia Pinheiro republicou a mesma fotografia, mas com uma legenda diferente. A comunicadora da estação de Paço de Arcos tirou partido do momento para explicar que a rivalidade é um “mito”.

“Júlia e Tânia. Jantar de início de Ano Novo da Glam, a nossa agência. A concorrência é um mito tonto. Só existe isto: a alegria de estar com os pares da nossa indústria”, escreveu a apresentadora.

