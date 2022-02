Tânia Ribas de Oliveira entrega livro em Braille a biblioteca

Foi na presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues e da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, que Tânia Ribas Oliveira entregou esta sexta-feira, 23 abril, à Biblioteca da Escola do Bairro Amador, em Lisboa, o “Manel, O menino que gostava de comboios” transcrito em código Braille.

Foi no Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, que a apresentadora da RTP deu o pontapé de saída para a primeira de muitas ofertas que serão feitas a escolas públicas de todo o país, que têm alunos cegos ou de baixa visão.

“Manel, O menino que gostava de comboios”, editado em 2014, tem agora uma versão em código Braille, transcrito pela APEC – Associação Promotora do Ensino dos Cegos.

“Mais do que comemorar simbolicamente a data, o que moveu Tânia Ribas Oliveira foi o desejo de que os seus livros chegassem a todas as crianças, independente das suas características”, refere a agência da apresentadora da RTP1, em comunicado.

“É um grande orgulho para mim, que o meu terceiro livro infantil seja agora transcrito para Braille e que seja entregue às bibliotecas escolares do nosso país. É muito importante que a integração seja efetiva e todas as crianças têm de aprender a ler. As que veem e as que veem de outra maneira. Por isso, estar numa escola de referência, com o ministro da Educação, com a secretária de Estado para a Integração, com crianças, com professores, com crianças, de forma presencial, ao fim deste ano, é uma celebração muito bonita do Dia Mundial do Livro!”, refere Tânia Ribas de Oliveira.