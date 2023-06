Tânia Ribas de Oliveira: “Eu não gosto de todas as pessoas”

Tânia Ribas de Oliveira foi convidada do programa “As Três da Manhã” e aproveitou para esclarecer que há momentos em que não é simpática.

Tânia Ribas de Oliveira esteve à conversa com Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves no programa “As Três da Manhã” e, durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, fez algumas revelações sobre o dia-a-dia.

“Mentalmente, mando algumas vezes”, explicou. “Não adoro todas as pessoas e, quando não adoro, toda a gente [que trabalha com Tânia] percebe isso. Não gosto de todas as pessoas e espero que todas as pessoas não gostem de mim”, continuou.

Tânia Ribas de Oliveira referiu, ainda, que a última vez que se chateou foi no trânsito: “No trânsito acontece mais vezes”.

A apresentadora da RTP1 notou, também, que o número de audiências no programa que conduz “A Nossa Tarde” já não está “assim tão baixo”.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira formou dupla com João Baião durante algum tempo e que o atual anfitrião das manhãs da SIC é padrinho do filho mais velho de Tânia, Tomás, de nove anos.