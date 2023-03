Tânia Ribas de Oliveira faz reflexão sobre a maternidade

Tânia Ribas de Oliveira partilhou com os seus seguidores uma pequena reflexão sobre a maternidade.

Mãe de dois meninos, Tomás e Pedro, a apresentadora da RTP1 escreveu algumas palavras sobre os desafios dessa tarefa e também sobre os momentos de calmaria e de amor.

“Podemos dar a volta ao texto nas palavras, nos dias, nos instantes. Temos, na maior parte do tempo, dias em que cumprimos com as nossas responsabilidades e tarefas, com conquistas e frustrações, momentos mesmo bons e prazerosos e situações que, se dependessem de nós, preferíamos ter evitado”, começou por escrever.

“A vida, como cíclica que é, traz-nos fases mais desafiantes e outras de calmaria de mar sereno ao pôr-do-sol. Mas uma coisa é certa – no meio de tanto lugar-comum – não há nada, absolutamente nada, que se compare em termos de paz, ao momento em que adormecemos os nossos filhos quando eles são ainda crianças. As conversas baixinhas com a luz ténue do quarto, o cheirinho a água-de-colónia ainda fresca depois dos banhos, os bocejos de dias cheios na escola, os desabafos e as festinhas no cabelo”, continuou.

Tânia Ribas de Oliveira acrescentou: “E, por fim, o som das respirações descansadas de quando já se dorme, entregues à paz da casa e dos pais. Os minutos que se seguem, no quarto de todos os sonhos, são de profunda tranquilidade e amor. Eles vão crescer, deitar-se mais tarde, não vão chamar-me com certeza para os minutos finais de cada dia que vão viver. Mas eu terei sempre na memória da pele, do olfato, do coração estas recordações que, por serem tão simples, se tornam as melhores memórias da vida toda”.

A comunicadora rematou : “‘Durmam bem, meus amores’. ‘Amo-te, Mãe’”.