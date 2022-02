Tânia Ribas de Oliveira enternecida com resposta do filho mais novo

Tânia Ribas de Oliveira mostrou-se completamente enternecida por uma resposta que o seu filho mais novo, Pedro, deu na hora de dormir quando lhe pediu desculpa.

A apresentadora da RTP1 e o marido, João Cardoso, têm dado mais atenção ao filho mais velho, Tomás, porque este começou agora a ter a escola por videochamada e precisa de mais ajuda.

Face a esta situação, a comunicadora da estação pública sentiu-se culpada e quis pedir desculpa ao Pedro, de quatro anos, na hora de dormir.

https://www.instagram.com/p/B_Dzs_Hh0uj/

“Hoje, antes de adormecer, colado a mim, pedi-lhe desculpa por não lhe darmos – nestes dias de adaptação à escola do Tomás à distância – a atenção que merece e precisa. Responde: ‘não faz mal, mãe. Não fiques triste, o Tomás tem escola no escritório e eu não! Eu só brinco’. Ele ‘só’ brinca, quando brincar é tudo o que é preciso na idade dele. Sempre de sorriso aberto, o Pedro – com o sol no coração – é a benção mais bonita que a nossa vida poderia ter tido”, explicou.

De seguida, Tânia Ribas de Oliveira agradeceu ao pequeno pela compreensão: “Estamos a entrar nos eixos desta nova realidade e vamos todos, daqui a nada, brincar muito! E ao ar livre, como sempre fizemos. Até lá, adormecerás sempre colado a mim, e encher-te-ei de beijos e de mimos a toda a hora (mesmo quando o mano está em aulas e tu estás ao nosso colo, ao lado, orgulhoso dele). Bebé mais lindo. O Amor não me cabe, transborda-me”.