Tânia Ribas de Oliveira mostra a decoração de Natal de casa

A apresentadora mostrou nas redes sociais a árvore e as decorações de Natal em casa.

Apesar de faltar mais de um mês para o Natal, Tânia Ribas de Oliveira, de 44 anos, já entrou no espírito natalício e, inclusive, já preparou as decorações alusivas à data, como partilhou este sábado no Instagram.

A apresentadora mostrou uma fotografia da árvore de Natal e, posteriormente, revelou pormenores da decoração natalícia em casa, como o presépio e ainda uma roda gigante, em versão reduzida, com luzes e pequenas árvores de Natal.

“Está a começar a parecer-se muito com o natal”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que o filho surge ao lado da árvore de Natal.