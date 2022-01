Tânia Ribas de Oliveira muda de visual

A apresentadora renovou o visual e apresentou um corte de cabelo diferente do que aquele com que o público está acostumado a vê-la.

Prestes a regressar ao ecrã com mais uma temporada do programa da estação pública “A Nossa Tarde”, Tânia Ribas de Oliveira mudou o visual. A comunicadora cortou o cabelo pelos ombros e revelou o resultado final numa fotografia partilhada no Instagram, esta quarta-feira.

“No outono caem as folhas das árvores e o cabelo também se corta. E acabaram-se os loiros queimados pelo sol e pela praia”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira regressa ao programa da tarde da RTP1 no dia 6 de outubro.