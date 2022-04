Tânia Ribas de Oliveira ofereceu férias a uma família

Com milhares de famílias portuguesas sem possibilidade de ir de férias, Tânia Ribas de Oliveira e o seu blogue “O Nosso T2” juntaram-se ao Grupo Nau Hotels & Resorts, para oferecer uma semana de férias a uma família portuguesa.

O passatempo decorreu na última semana de agosto e, em apenas 7 dias, a caixa de correio do blogue da apresentadora “O Nosso T2” recebeu centenas de concorrentes, com fotos muito criativas e divertidas.

A escolha foi a família @5diasparaofimdesemana, que partilhou a imagem e texto mais originais das suas férias deste ano, numa caravana.

A família vencedora está radiante e “em êxtase!” com o prémio e os filhos já fazem perguntas, em tom de brincadeira, como “mãe, no hotel para onde vamos também fazem bacalhau à brás com azeitonas?”.