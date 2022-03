Tânia Ribas de Oliveira lembra palhaçadas que fazia com João Baião na RTP

Tânia Ribas de Oliveira lembrou, esta sexta-feira, as palhaçadas que fazia com João Baião na RTP com uma coleção de fotos.

A apresentadora do vespertino “A Nossa Tarde” recordou os episódios em que o seu amigo e colega de ecrã, na altura, tinha por hábito imitar ao máximo as fotografias que esta tirava.

“Passávamos horas nisto”, começou por afirmar. “Eu tirava uma foto e o João reproduzia, tentando ficar o mais parecido possível. Rimo-nos tanto, tanto, tanto! João do meu coração!” acrescentou.

Perante este “tesourinho”, na secção de comentários da publicação, o grande amigo João Baião respondeu, rapidamente, à comunicadora: “Que saudades desses momentos, meu amor!”

Por sua vez, o cantor Filipe Gonçalves aplaudiu as brincadeiras do apresentador da SIC. “Este senhor ganha sempre a taça!”

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira e João Baião apresentaram juntos na estação pública os programas “Portugal no Coração” (2007-2013) e a “Praça da Alegria” (2013-2014).

LEIA TAMBÉM: