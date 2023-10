Tânia Ribas de Oliveira partilha foto de infância e um desabafo

Nas redes sociais, Tânia Ribas de Oliveira publicou uma fotografia de infância acompanhada de uma reflexão sobre o que se passa no mundo.

“Nesta fotografia, vejo um bocadinho dos meus dois filhos. A malandrice do Pedro, o olhar curioso do Tomás”, começou por escrever Tânia Ribas de Oliveira numa fotografia da sua infância que partilhou nas redes sociais.

Acompanhada da imagem, a apresentadora partilhou também um desabafo e uma reflexão, começando por falar da infância. “Mudei muito as feições com a idade, até a cor dos olhos mudou, mas a verdade é que nesta criança me revejo sempre. E não há como não nos lembrarmos das brincadeiras, dos medos e dos sonhos tão presentes ainda hoje. A nossa infância está em nós até sermos velhinhos. E os adultos saudáveis fazem de tudo para transformar a infância dos filhos em tempos equilibrados, felizes”, acrescentou.

Contudo, o tom do texto mudou, quando Tânia abordou as situações atuais do mundo. “Olhamos para o que se passa no mundo e o nosso coração não pode ficar indiferente. São meninos e meninas como nós fomos. São crianças cheias de sonhos. Mas há milhares e milhares de crianças às quais estão a roubar a liberdade de sonhar e de viver”.

“Assistir todos os dias a crianças a tremer de terror, cheias de sangue, a pais desesperados e a corpos desmembrados sem olhar a género ou idade é uma angústia tão grande que tem de nos obrigar a ponderar o que raio andamos aqui a fazer no mundo”, continuou.

“O caminho é feito de coragem e de amor. Disso não há dúvidas. E tudo começa em casa. E depois no bairro. E, depois, no resto do mundo”, concluiu.