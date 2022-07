Tânia Ribas de Oliveira partilha imagens raras com o filho mais novo

Tânia Ribas de Oliveira é uma mãe orgulhosa e, um dia depois do aniversário do filho mais novo, publicou mais fotografias sobre os festejos desta quinta-feira, 7 de julho.

A apresentadora, de 46 anos, partilhou, no perfil de Instagram, um conjunto de fotografias inéditas que se fizeram acompanhar de uma declaração de amor ao rebento da família.

“Ainda sobre o dia feliz que vivemos ontem, com a família toda reunida para celebrar o aniversário do Pedro, eis algumas das muitas fotografias que marcam a nossa história nos últimos sete anos”, disse.

Na quinta-feira, 7 de julho, dia do aniversário do filho Pedro, Tânia Ribas de Oliveira lembrou o momento em que o aniversariante nasceu: “O dia em que tu nasceste começou cheio de medo e terminou a derreter de paixão. Despedi-me do mano, que tinha dois anos a dizer ‘até logo, meu amor!’ e mal virei costas chorei muito e pedi a Deus que te trouxesse são para que começássemos uma vida a cinco (com o Bauer) sem percalços de maior”.

“Entrei no Hospital da Luz ao meio dia e nasceste cheio de ternura às 14h30. Ficaste colado ao meu peito, à minha alma, a toda nossa vida, envolto em suor e lágrimas do amor mais puro que pode haver. Fazes sete anos. Sete anos no dia sete, do mês sete (esse número mágico, hoje a triplicar!), casas os anos e fazes desde sempre votos de um casamento familiar feliz! Ai, Pedro! Houvesse palavras para te descrever e para explicar ao mundo o que nos trazes e o que levas contigo no sorriso e no abraço, na ternura que tens para com todos, na atenção e no cuidado, na alegria do riso e da gargalhada”, acrescentou.

“Trazes contigo tudo o que a vida tem de melhor! É que… tudo! O desafio, a felicidade das pequenas (que são as grandes) coisas, a meiguice, a atenção, o detalhe e a compaixão. Vieste comprovar a teoria do amor absoluto dos pais, que explodem quando nasce o primeiro filho e explodem igualmente quando nasce o segundo e todos os outros filhos, quando é caso disso”, disse ainda.

“És o girassol dos nossos dias, a luz, as flores da madrugada e o sossego dos serões. O amigo mais atento, o mano mais fofinho (desculpa, sei que não gostas que te chame assim!), o neto, sobrinho e filho mais querido que se pode desejar. Obrigada por nos teres relembrado da simplicidade do amor e da vida. Acredita, amo-te mais. Mesmo quando dizes que é impossível que te ame mais do que tu a mim. Um dia, vais perceber! Parabéns, doce! O dia é todo teu! O sol nasceu para te fazer ainda mais feliz!” rematou.

Recorde-se que a comunicadora é ainda mãe de Tomás, ambos fruto do casamento que mantém com João Cardoso.