Tânia Ribas de Oliveira reage à vitória de Elisa no Festival RTP da Canção

Tânia Ribas de Oliveira não se conseguiu conter depois da vitória de Elisa no Festival RTP da Canção 2020. A apresentadora deixou uma mensagem nas redes sociais.

Na final do certame, que aconteceu em Elvas, a cantora Elisa e a compositora Marta Carvalho foram as grandes vencedoras. As duas vão levar o tema “Medo de Sentir” à Eurovisão, que acontece em Roterdão, nos Países Baixos.

Logo após o triunfo, entre as diversas mensagens que receberam, destaque para a da apresentadora da RTP Tânia Ribas de Oliveira.

“Abracei-te no final da primeira semifinal, com a certeza de que a vossa música seria uma das favoritas à vitória. Quanto mais a ouvia, mais ela me enternecia. Parabéns, Marta Carvalho e Elisa. ‘Medo de Sentir’ é a nossa canção. Obrigada”, escreveu.

Recorde-se que Elisa e Marta Carvalho vão estar a representar Portugal no festival de música internacional, que decorre entre os dias 12 e 16 de maio, período em que acontece as semifinais e a final.

