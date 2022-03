Tânia Ribas de Oliveira recorda início da amizade com Catarina Furtado

Tânia Ribas de Oliveira recordou o início da amizade com Catarina Furtado, numa fez uma dedicatória comovente.

A apresentadora da RTP1 publicou, na conta de Instagram, uma sequência de fotografias de ambas, desde a mais recente até às mais antigas, e aproveitou ainda para fazer uma homenagem, repleta de elogios à colega de profissão e amiga.

“Começámos a trabalhar juntas em 2003, na Operação Triunfo, e a nossa amizade foi sempre repleta de ternura”, afirmou.

“Ela é a mais bonita, a mais altruísta, a mulher que se preocupa verdadeiramente com os outros. […] Está sempre deslumbrante nos vestidos de gala, mas sei que deixa o coração e alma nos campos de refugiados que visita, onde faz a diferença com verdade e amor”, acrescentou, referindo-se à ação humanitária Catarina Furtado a propósito do programa “Príncipes do Nada”.

“E hoje deu-me para isto, para falar da Catarina publicamente, a ela digo-lhe sempre que estamos juntas! É tão inspiradora”, concluiu.