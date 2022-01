Tânia Ribas de Oliveira recupera da covid-19: “Liberdade”

Tânia Ribas de Oliveira revelou nas redes sociais que testou negativo à covid-19 e pertence agora ao grupo dos recuperados.

Depois de duas semanas em isolamento por ter testado positivo à covid-19, a apresentadora, de 44 anos, está recuperada e terminou o fim do período em casa, assinalando ainda, esta sexta-feira, 1 de janeiro, numa fotografia partilhada no Instagram, o facto de ter ultrapassado o vírus.

“Liberdade e Amor! Feliz Ano Novo”, pode ler-se na publicação.

Recentemente, Tânia Ribas de Oliveira admitiu, no próprio blog “O Nosso T2”, que chorou nos primeiros dias devido ao “peso emocional” que o vírus lhe transmitiu.

“O que dói verdadeiramente? É o medo. Ele existe. Não sabemos como vamos acordar no dia seguinte e, no silêncio das noites infinitas, somos nós e as nossas angústias. ‘Vou ter febre? Tosse? Falta de ar? Ficarei com sequelas? E se pioro de um momento para o outro?’”, referiu.

A apresentadora sublinhou ainda que apenas teve sintomas ligeiros. “Tenho sentido cansaço, não tenho olfato, nem paladar. Mas não tenho dores no corpo, nem tosse, nem febre. São considerados sintomas ligeiros, que assim se mantenham”.

De recordar que a comunicadora celebrou um Natal diferente por estar em isolamento. No entanto, acabou por receber a visita de amigos à distância.