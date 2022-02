Tânia Ribas de Oliveira rendida ao aniversário do marido: “O amor de todos os beijos e segredos”

Tânia Ribas de Oliveira deu, esta quinta-feira, os parabéns ao marido, João Cardoso, com um texto emotivo nas redes sociais.

João Cardoso está de parabéns. O judoca português celebra mais um aniversário e a mulher, Tânia Ribas de Oliveira, quis partilhar o dia com os milhares de fãs nas redes sociais.

“Hoje faz anos o amor da minha vida! O amor de todos os beijos e segredos, o amor de todas as horas e segundos, o amor da paixão e da paz, o amor que ilumina a nossa casa tão bonita!” começou por escrever a apresentadora de “A Nossa Tarde” (RTP) nas redes sociais.

“O dia é do João do mar e do surf, da música e da tranquilidade. Parabéns, meu amor! Que dia feliz!” rematou Tânia Ribas de Oliveira.

A apresentadora atravessa um momento de grande felicidade, também a nível profissional, com os dois anos de “A Nossa Tarde” e o livro que escreveu transcrito para Braille.