Tânia Ribas de Oliveira rendida a presente do filho mais velho

Tânia Ribas de Oliveira ficou rendida, esta terça-feira, ao desenho que o seu filho mais velho, Tomás, de sete anos, fez para lhe oferecer.

A apresentadora da RTP1 foi surpreendida com um retrato seu e as palavras “mais bonitas do mundo”. A comunicadora ficou tão feliz que partilhou o resultado final no perfil de Instagram.

“O Tomás ofereceu-me o meu retrato e as palavras mais bonitas do mundo!” escreveu a comunicadora na legenda. “Mamã, eu amo-te muito do fundo do coração”, pode ler-se no desenho de Tomás.

Além de Tomás, Tânia Ribas de Oliveira também é mãe de Pedro. Os dois são fruto do casamento de mais de dez anos da apresentadora da estação pública com João Cardoso.

Atualmente, a comunicadora apresenta o programa das tardes da RTP1 “A Nossa Tarde”.

