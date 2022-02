Tânia Ribas de Oliveira responde a critica de seguidor: “Se não dissesse disparates…”

Tânia Ribas de Oliveira respondeu a um seguidor que a acusou de tirar dois meses de férias pagos com o dinheiro das contribuições audiovisuais.

Depois de ter avisado no Instagram que a partir de agora até setembro os programas d’”A Nossa Tarde” (RTP) serão gravados, e não em direto, a apresentadora recebeu uma crítica de um internauta.

“Então a RTP, portanto todos os portugueses vão pagar com as contribuições audiovisuais DOIS meses de férias a toda a equipa do programa”, apontou um seguidor na secção de comentários.

A profissional da estação pública achou o comentário tão “absurdo” que esteve perto de o apagar. “Se não dissesse tantos disparates, só tinha a ganhar com isso. Ia apagar o seu comentário, de tão absurdo que é”, afirmou.

“Ninguém vai estar dois meses parado. Vão começar as ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’ e vamos todos trabalhar. E sabe lá se, quem pára, ganha? Conhece os nossos contratos? Bem me parecia. Respeite quem tanto trabalhou durante a pandemia, é o melhor que faz por si e pelos outros. E agora, por favor, mantenha-se em silêncio que vai ver que só tem a ganhar”, rematou.

