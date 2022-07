Tânia Ribas de Oliveira revoltada com incêndios: “Quantas vidas terão mais de se perder?”

Tânia Ribas de Oliveira recorreu às redes sociais para lamentar a atual situação que se vive no nosso país com os incêndios.

“Olhar para este país hoje é olhá-lo com tristeza e desespero. Quantas pessoas mais precisam de morrer, quantas precisam de perder casas, hortas, terrenos, quanta mais floresta tem de arder, quantas vidas terão mais de se perder? Até quando?”, começou por dizer.

“O interior está desertificado há anos, a mão humana que provoca incêndios continua a sair impune, nada muda … ano após ano. As temperaturas altas não justificam tudo, toda a gente sabe. Uma miséria. Viver num paraíso à beira-mar plantado em termos de beleza natural de nada serve quando o vemos arder todos os anos”, disse ainda.

“Parques naturais, reservas da Humanidade, a casa do senhor João, a horta da Dona Augusta, os animais que são o sustento da família Silva. As pessoas que perdem familiares no combate aos fogos. São exemplos multiplicados por centenas de famílias. Milhares. Bombeiros sem comer e sem dormir – Obrigada a todos! Até quando?”, rematou.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira não foi o único rosto conhecidos que lamentou a situação que se vive em Portugal e também Marta Melro se mostrou sensibilizada.