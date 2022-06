Tânia Ribas de Oliveira: “Sinto-me bem com a minha pele, com a minha idade”

A poucos dias de celebrar 46 anos, Tânia Ribas de Oliveira recorreu ao seu perfil de Instagram para fazer uma reflexão sobre o envelhecimento.

A apresentadora garantiu sentir-se bem com a sua idade e com a sua pele e não sentir necessidade de realizar procedimentos estéticos.

“A 12 dias de fazer 46 anos sinto-me feliz. É possível que chegue o dia em que sinta necessidade de fazer qualquer coisa ao rosto além de máscaras caseiras, séruns e hidratantes”, começou por escrever.

“Há de chegar esse dia, eu sei. Por agora, sinto-me bem com a minha pele, com a minha idade e com o que vou fazendo dos meus dias! É claro que estou muito bem maquilhada na foto, mas cada vez uso menos maquilhagem, curiosamente. Há rugas? Algumas, pois! A maior parte delas contam as minhas histórias e ainda bem que cá estão!”, acrescentou.

“Que não nos critiquemos a nós mesmas, nem aos outros! O importante é que o espelho seja o reflexo da pessoa que queremos mesmo ser, e que essa pessoa seja boa para si mesma e para quem a rodeia. E o brilho… vem sempre de dentro para fora. E nunca o contrário”, rematou.