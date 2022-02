Tânia Ribas de Oliveira celebra dois anos de “A Nossa Tarde”

Tânia Ribas de Oliveira está a celebrar, esta quinta-feira, os dois anos do programa da RTP1 “A Nossa Tarde”. A apresentadora agradeceu à equipa.

Um dia para festejar: o programa “A Nossa Tarde”, da RTP1, celebra dois anos de emissões e a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira quis assinalar a data.

“Há dois anos, abri as portas da ‘Nossa Tarde’ cheia de sonhos e de alegria! Em equipa, desenhámos um programa inspirador, apaixonante e de serviço público. Estamos orgulhosos do caminho que percorremos, das mudanças a que o programa foi sujeito durante a pandemia, da forma como nos adaptámos”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Agradeço a toda a equipa a entrega de todos os dias! Aplaudo os repórteres do meu coração @inescarranca.rtp , @tiagogoesferreira e, mais recentemente, o meu querido @helder.reis.rtp . Trabalhar com amigos é tão mais fácil! E abraço a Pi, que embarcou comigo desde o primeiro dia nas asas deste sonho bom”.

“Obrigada à RTP, em especial ao José Fragoso por me ter entregue este presente maravilhoso! E, por último, obrigada aos mais importantes: os telespectadores. O nosso trabalho diário é para vocês. Hoje é dia de festa! ‘A Nossa Tarde’ é o seu lugar!” rematou Tânia Ribas de Oliveira.