Tânia Ribas de Oliveira de luto após a morte do seu cão Bauer

Tânia Ribas de Oliveira está de luto depois da morte do seu cão Bauer. A apresentadora lamentou, esta segunda-feira, 31 de maio, o sucedido, com uma homenagem nas redes sociais.

A apresentadora do programa “A Nossa Tarde”, da RTP1, está a viver dias de grande tristeza. É que morreu o animal de estimação que a comunicadora tinha em casa desde 2007.

“Morreu-nos o Bauer. Morreu-nos, sim. O Bauer chegou-nos em 2007, éramos miúdos sem filhos e cheios de sonhos. Vivemos os três sozinhos durante cinco longos anos e quando o Tomás chegou, ele recebeu-o com amor. Se calhar, já sabendo que vinha aí um grande amigo que hoje chora a sua partida”, contou, referindo-se ao primeiro filho que nasceu da relação entre a apresentadora e João Cardoso.

“Dos quatro. Sempre grato e cheio de amor, fosse com os miúdos ainda a gatinhar em cima dele, fosse diariamente a recebê-los da escola cheios de histórias para contar. Sempre pronto, feliz, ouvinte, altruísta e paciente. Passámos férias os cinco em todo o país. Vivemos todos os dias colados uns aos outros. Amparámos-lhe os primeiros passos e as últimas quedas. Levámo-lo ao colo no início e no fim e pela vida toda, que não sendo com ele, será sempre”, prosseguiu.

De seguida, a profissional da estação pública de televisão partilhou os últimos momentos de vida de Bauer. “‘Obrigada, meu amor. Por tudo o que nos destes’. Dissemos-te ao ouvido e esperamos que te tenha ficado gravado na alma, querido. Partiste no nosso abraço e julgo que sabes o quanto te amamos e o quanto nos estás gravado como tatuagem”, contou.

“O que fazemos à tristeza que a tua ausência nos deixou? Eles não sabem o que é viver sem ti e nós, sabendo, já não nos lembramos. Mas prometemos honrar aquilo com que nos brindaste a vida toda: amor. Os melhores catorze anos das nossas vidas foram passados ao teu lado. Nunca te saberemos agradecer o suficiente, mas ‘obrigada’ é tudo o que tenho agora. O resto é saudade a ecoar no vazio. Obrigada, Bauerzinho. Obrigada!” rematou Tânia Ribas de Oliveira, que também é mãe de Pedro.