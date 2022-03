Tânia Ribas de Oliveira lembra primeira gravidez: “Fico emocionada”

Tânia Ribas de Oliveira lembrou, esta sexta-feira, 17 de dezembro, a gravidez do filho mais velho, Tomás. A apresentadora partilhou uma fotografia de quando estava grávida.

A comunicadora, de 45 anos, mostrou-se nostálgica ao publicar no perfil de Instagram uma imagem captada pelo seu companheiro, João Cardoso, no dia anterior ao parto do primogénito.

“O João tirou-me esta fotografia há precisamente nove anos. O Tomás nasceria no dia seguinte”, afirmou.

“Amanhã, comemora o seu lindo aniversário! E eu fico sempre emocionada durante dois ou três dias nesta altura”, confessou.

Além de Tomás, que faz anos este sábado, 18 de dezembro, Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso também são pais de Pedro, de seis anos.