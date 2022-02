Tânia Ribas de Oliveira partilha resposta do filho: “A arte de calar a mãe”

Tânia Ribas de Oliveira ficou admirada com a resposta que o filho Tomás, de nove anos, lhe deu. Rendida, a apresentadora partilhou o episódio com os fãs.

A comunicadora do programa “A Nossa Tarde” (RTP1) estava a despedir-se do filho que se preparava para dormir quando foi apanhada de surpresa por uma reação ternurenta do mais novo.

“Amo-te muito filho. Dorme bem, os pais estão sempre aqui”, disse o rosto de entretenimento ao filho.

De seguida, Tomás deixou a mãe enternecida com a resposta: “Se tu achas que me amas muito é porque nem sabem o quanto eu te amo”. “Tomás, nove anos e a arte de calar a sua mãe desde sempre”, acrescentou a comunicadora.

Além de Tomás, Tânia Ribas de Oliveira também é mãe do filho mais novo, Pedro, de seis anos. Os dois filhos são fruto do relacionamento amoroso entre a apresentadora e João Cardoso.

No final do ano passado, a apresentadora recordou a gravidez do primeiro filho. “O João tirou-me esta fotografia há precisamente nove anos. O Tomás nasceria no dia seguinte”, afirmou.