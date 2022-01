Tânia Ribas de Oliveira revela que tem “sintomas ligeiros” da covid-19

Tânia Ribas de Oliveira revelou que tem “sintomas ligeiros” devido à covid-19. A apresentadora agradeceu ainda as mensagens de apoio que recebeu dos seguidores.

Após ter anunciado que tinha testado positivo ao novo coronavirus, a apresentadora, de 44 anos, revelou detalhes sobre o seu estado de saúde e os sintomas que tem sentido durante o confinamento.

“Obrigada a todos pelas mensagens, são tantas e tão bonitas! Ora então: tenho sentido cansaço, não tenho olfato, nem paladar. Mas não tenho dores no corpo, nem tosse, nem febre. São considerados sintomas ligeiros, que assim se mantenham”, explicou a comunicadora no Instastories, do Instagram.

“O amor cura tudo. E amor não me falta, felizmente. Obrigada uma vez mais por tanto carinho, vindo de todas as partes do mundo”, acrescentou.

A profissional da RTP lembrou os primeiros sintomas que teve: “No meu caso tive dores de garganta e dores na região lombar. Dormi mal sem razão aparente e nunca tive tosse nem febre. Se sentirem alguma coisa diferente, façam o teste”.

No final, Tânia Ribas de Oliveira prometeu ainda ao público que “um dia destes” vai escrever sobre este ano, o Natal e “todas as emoções dos últimos meses e dos últimos dias”.

A apresentadora viveu um Natal diferente por estar de quarentena. No entanto, a comunicadora da estação pública acabou por receber a visita de amigos à distância, tal como mostrou nas redes sociais.