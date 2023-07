Tatiana Boa Nova mostra resultado da mastopexia e confessa: “Cada vez mais feliz”

Tatiana Boa Nova recorreu às redes sociais para mostrar o resultado da cirurgia estética a que se submeteu, uma mastopexia com colocação de próteses.

Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do “Big Brother”, submeteu-se a uma mastopexia com colocação de próteses. Este sábado, 1 de julho, recorreu às redes sociais para partilhar o resultado com os seguidores.

“Cada vez mais feliz com o resultado da minha cirurgia”, escreveu na legenda de vídeo onde surgia de biquíni a posar em frente ao espelho.

Recorde-se que a mulher de Rúben Boa Nova já perdeu 16 quilos, por isso ganhou muita “pele morta”. Esta cirurgia foi o culminar da transformação física da empresária que ficou conhecida por protagonizar, junto do companheiro, uma das personalidades mais carismáticas da “Casa dos Segredos”, programa transmitido pela TVI.

Recentemente, Tatiana Boa Nova abriu uma caixa de perguntas para atualizar os seguidores e foi questionada: “Como te sentes mentalmente e fisicamente?”.

A empresária aproveitou para explicar que estava a atravessar um momento difícil: “Não me sinto bem nem de uma coisa, nem de outra! As férias passadas pós ‘Big Brother’, a cirurgia, mexeu muito com o meu psicológico. A nível físico sinto falta de fazer exercício que neste momento não posso por causa da cirurgia… por isso não estou bem nem de uma coisa, nem de outra”.